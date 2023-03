(Di venerdì 10 marzo 2023) Gioca in casa Benjamin. A Roma. A. Qui il primo ministro più longevo nella storia dello Stato d'Israele ha vita facile. Con Giorgia Meloni la sintonia è totale. Da abile e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - RITAFECONDO : @Il_Picconatore @GiorgiaMeloni @netanyahu MA ANCHE NO, SONO IN GUERRA, ARMATA ED ECONOMICA, DAI TEMPI DELLA BIBBIA,… -

... finanziato da miliardari conservatori statunitensi che da anni si battono contro la Corte Suprema, è riuscito a fare breccia in modo significativo solo grazie al cambiamento di opinione di... ma perché ha vinto quella cosa che si chiamano. Quel procedimento che a sinistra, vale ... E questo spiega la differenza tra la realtà, ovvero chi considera Meloni premier unaper ...... bloccomaggioranza alla Knesset La visita ha fatto seguito all'incontro che il presidente del Senato ha avuto stamani alla Knesset con il suo omologo Amir Ohana. 'Siamo ...

Il ritorno di Re Bibi: in Israele Netanyahu conquista la maggioranza AGI - Agenzia Italia

Da abile e cinico politico qual è, “Bibi” sa di poter esigere dalla presidente del Consiglio un “dazio” molto alto per lo “sdoganamento” concesso alla leader di una forza post fascista ...E che seNetanyahu governa non è perché lo ha imposto con la forza, ma perché ha vinto quella cosa che si chiamano Netanyahu. Quel procedimento ... ovvero chi considera Meloni premier una conquista per ...