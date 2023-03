Netanyahu a Roma, l’interprete che si è rifiutata di tradurre il premier nel suo intervento in sinagoga: “Gesto in solidarietà con le proteste” (Di venerdì 10 marzo 2023) “Il mio è stato un Gesto simbolico, non potevo accettare. Sono solidale con chi da nove settimane protesta in Israele contro un governo, quello di destra di Benjamin Netanyahu, che mette a rischio la democrazia“. A rivendicarlo, ai microfoni del Fattoquotidiano.it, è Olga Dalia Padoa, traduttrice contattata dall’ambasciata israeliana a Roma, che si è rifiutata di fare da interprete al primo ministro israeliano, nel suo intervento in programma alla sinagoga di Roma. “Dopo una riflessione lunga e tormentata ho deciso di rifiutare. Non solo non condivido le opinioni politiche del premier, ma penso anche che la sua leadership sia estremamente pericolosa”, aveva spiegato, rendendo nota la sua decisione attraverso i propri profili social. Ora, al Fatto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) “Il mio è stato unsimbolico, non potevo accettare. Sono solidale con chi da nove settimane protesta in Israele contro un governo, quello di destra di Benjamin, che mette a rischio la democrazia“. A rivendicarlo, ai microfoni del Fattoquotidiano.it, è Olga Dalia Padoa, traduttrice contattata dall’ambasciata israeliana a, che si èdi fare da interprete al primo ministro israeliano, nel suoin programma alladi. “Dopo una riflessione lunga e tormentata ho deciso di rifiutare. Non solo non condivido le opinioni politiche del, ma penso anche che la sua leadership sia estremamente pericolosa”, aveva spiegato, rendendo nota la sua decisione attraverso i propri profili social. Ora, al Fatto, ...

