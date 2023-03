Netanyahu a Roma incontra Meloni Urso | ' Insieme per sfida energetica'

(Di venerdì 10 marzo 2023) - Il premier israeliano la invita in Israele con i rappresentanti delle imprese italiane. In Medio Oriente, intanto, continua a salire la tensione dopo il nuovo attentato a Tel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Sono sconvolta dall’ennesima notizia di violenze contro civili israeliani. L’Italia è al fianco di Israele a fronte… - localteamtv : Roma, manifestazione a sostegno della Palestina e contro la visita di Netanyahu #Netanyahu #Roma #palestina… - il_pucciarelli : Lo striscione a Roma contro la visita di Netanyahu delle compagne e dei compagni di L?a, il Laboratorio ebraico ant… - avantibionda : RT @negrialbe: Cybersecurity italiana a Israele: siamo alla svolta Ad appaltare la cybersecurity a Israele ci aveva provato Renzi con l’ami… - aniramiznat : RT @negrialbe: Cybersecurity italiana a Israele: siamo alla svolta Ad appaltare la cybersecurity a Israele ci aveva provato Renzi con l’ami… -

- Il premier israeliano la invita in Israele con i rappresentanti delle imprese italiane. In Medio Oriente, intanto, continua a salire la tensione dopo il nuovo attentato a Tel ...ha incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso, a Palazzo Piacentini in ... Con l'arrivo a, il primo ministro di Israele si allontana per qualche giorno dalle aspre ...Il primo ministro israeliano Benjamin, che si trovava a, ha parlato di "attacco terroristico". L'assalto è stato rivendicato da Hamas che lo ha definito una "risposta naturale" ai ...

Netanyahu a Roma e il governo si spacca su Gerusalemme capitale d’Israele la Repubblica

Netanyahu a Roma, tensione in Sinagoga Scontro fra Pacifici e Noemi Di Segni durante la visita del premier. Oggi a Santi Apostoli gli israeliani che vivono in Italia manifestano contro il loro premier ...Giovedì sera a Tel Aviv un uomo ha aperto il fuoco in una strada affollata in pieno centro uccidendo una persona e ferendone altre due. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che si trovava ...