Netanyahu a Roma al forum economico con il ministro Urso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Sono sconvolta dall’ennesima notizia di violenze contro civili israeliani. L’Italia è al fianco di Israele a fronte… - localteamtv : Roma, manifestazione a sostegno della Palestina e contro la visita di Netanyahu #Netanyahu #Roma #palestina… - LiaQuartapelle : Olga Dalia Paola, l’interprete a cui era stato chiesto di tradurre l’incontro di Netanyahu domani a Roma ha detto d… - BeppeSama : RT @GiorgiaMeloni: Sono sconvolta dall’ennesima notizia di violenze contro civili israeliani. L’Italia è al fianco di Israele a fronte dell… - Enric0Chessa : Netanyahu a Roma, l'interprete che si è rifiutata di tradurre il premier nel suo intervento in sinagoga: 'Gesto in… -

Sventolano le bandiere palestinesi a Piazza Venezia a. È la protesta pro - Palestina organizzata contro la visita ufficiale del primo ministro israeliano Benjaminnella Capitale, dove incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni."...Il primo ministro dello Stato di Israele, Benjamin, in visita ufficiale da giovedì a, partecipa a un Forum economico con le imprese italiane. Nelle immagini mentre stringe la mano al ministro per lo Sviluppo economico e il Made in Italy ...... in una delle comunità più antiche d'Europa, più di 2mila anni": lo ha affermato il premier israeliano Benjaminnel suo discorso al Tempio Spagnolo di, all'interno del complesso del ...

Netanyahu a Roma e il governo si spacca su Gerusalemme capitale d’Israele la Repubblica

Protesta dei palestinesi contro la visita di Netanyahu a Roma Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Roma, 10 mar. (askanews) - Il primo ministro dello Stato di Israele, Benjamin Netanyahu, in visita ufficiale da giovedì a Roma, partecipa a un Forum economico con le imprese italiane. Nelle immagini m ...