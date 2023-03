Nessuno ha fatto meglio di Crociata a febbraio (Di venerdì 10 marzo 2023) Due mesi fa Giovanni Crociata è passato dal Sudtirol al Cittadella dopo una prima parte di stagione molto deludente. Solo 5 presenze, nessun gol e una presenza costantemente ai margini della squadra. Due mesi dopo Crociata vince il premio di Calciatore del mese di B di febbraio con una serie di partite semplicemente eccezionale. Ha segnato 5 gol in 4 partite, pur giocando centrocampista, e sbaragliato la concorrenza che pure questo mese era di alto livello: Francesco Lisi del Perugia, il terzino più in forma del campionato; Raffaele Maiello, che sta finalmente rivelando il suo talento in un Bari da 10 punti in 3 partite a febbraio. E poi Franco “El Mudo” Vazquez, sempre più decisivo nel Parma, e autore del gol vittoria nella partita più bella e pazza del mese, Frosinone-Parma 3-4. Crociata però ha ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 10 marzo 2023) Due mesi fa Giovanniè passato dal Sudtirol al Cittadella dopo una prima parte di stagione molto deludente. Solo 5 presenze, nessun gol e una presenza costantemente ai margini della squadra. Due mesi dopovince il premio di Calciatore del mese di B dicon una serie di partite semplicemente eccezionale. Ha segnato 5 gol in 4 partite, pur giocando centrocampista, e sbaragliato la concorrenza che pure questo mese era di alto livello: Francesco Lisi del Perugia, il terzino più in forma del campionato; Raffaele Maiello, che sta finalmente rivelando il suo talento in un Bari da 10 punti in 3 partite a. E poi Franco “El Mudo” Vazquez, sempre più decisivo nel Parma, e autore del gol vittoria nella partita più bella e pazza del mese, Frosinone-Parma 3-4.però ha ...

