Nessuna opa di FdI Daniela Santanchè | ecco la nuova squadra lombarda

(Di venerdì 10 marzo 2023) "Non c'èOpa di Fratelli d'Italia. C'è un'ottima giunta. Un grande lavoro die quindi crediamo che ci presentiamo ai lombardi con un governo di questa regione che saprà dare le risposte giuste a tante istanze che hanno i cittadini". Lo ha detto il ministro del Turismo e coordinatore regionale di FdI,, a margine della presentazione dellagiunta a Palazzo Lombardia. 16 gli assessori, sette sono del partito di Giorgia Meloni. "Siamo il primo partito di maggioranza relativa, ma siamo una. Abbiamo la consapevolezza che da soli non si vince. Vince la. Direi anche che siamo stati generosi nella formazione della Giunta perché quello che personalmente prediligo è che ci sia unaforte, coesa e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Lombardia, Santanchè: nessuna Opa di FdI, lavoro di squadra - infoitinterno : Lombardia, Santanchè: 'Nessuna opa di FdI' - infoitinterno : Lombardia, Santanchè: “Nessuna opa di FdI” - vivere_milano : Lombardia, Santanchè: 'Ottima giunta, nessuna Opa di Fdi' -

traccia tra i primi 140 italiani degli ospedali di Massa (il Noa e l'), né di Barga, Fivizzano, Pontremoli e Castelnuovo Garfagnana. Il primo in Toscana risulta il Careggi di Firenze, ...Renzi non vuole lanciare un'sui Dem, ma sugli elettori riformisti. Del resto il successo della ... Non ci sarà"campagna acquisti" chiarisce, "è vero il contrario". All'inizio nel Pd, ...... era intitolato "Al capolinea" in cui spiegava perché quel Pd non sarebbe andato daparte. ... dall'altro, ad un'del bacino elettorale del M5S Occorrerà valutare adesso alcuni fattori che ...

Lombardia, Santanchè: "Nessuna opa di FdI" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

"Non c’è nessun Opa di Fratelli d’Italia. C’è un’ottima giunta. Un grande lavoro di squadra e quindi crediamo che ci presentiamo ai lombardi con un governo di ...Lasciato fuori dalle liste per le politiche dal suo partito, trombato dagli elettori alle regionali. Eppure Giulio Gallera è riuscito a tornare in Regione Lombardia. È l’effetto della giunta presentat ...