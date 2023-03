Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Nesli: «Sono un pesce fuor d'acqua e lo racconto in un disco. Poi scriverò canzoni solo per altri» -

, il 10 marzo uscirà Nesliving Vol. 4 - Il seme cattivo. Perché un titolo così forte 'Perché è un bel riassunto di come misentito inadeguato, estraneo, un pesce fuor d'acqua. Mi faccio ..."Di demoni ne ho avuto tanti, ma ho scoperto che il modo per scacciarlii sorrisi e le piccole cose" dice, presentando il suo album "Nesliving Vol. 4 - Il Seme Cattivo", che esce domani, pubblicato da Artist First sulle piattaforme digitali, a distanza di tre ...Scrivo canzoni sospese,estraneo nel mio stesso ambiente, un outsider dal giorno zero, non ... 4 - Il Seme Cattivo" segue il nuovo progetto diche ha avuto inizio a fine dicembre 2021, con la ...

Nesli: «Sono un pesce fuor d'acqua e lo racconto in un disco. Poi scriverò canzoni solo per altri» leggo.it

Nesli, il 10 marzo uscirà Nesliving Vol. 4 - Il seme cattivo. Perché un titolo così forte «Perché è un bel riassunto di come mi ...Sì, questo sarà il suo ultimo album e non sembra esserci possibilità che Nesli torni sui suoi passi ... Ho forzato la mano, sono arrivato a 11 album, va bene così». Questo disco, se lo faccia dire, è ...