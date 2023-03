Neonato trovato in un sacchetto in un bidone dell’immondizia: è grave (Di venerdì 10 marzo 2023) Versa in gravi condizioni un bambino nato da appena un’ora è stato trovato vivo all’interno di un bidone della spazzatura in un bagno di una stazione di servizio a Fullerton, nella contea di Orange, in California. I fatti si riferiscono alla giornata di ieri. Ora le autorità sono sulle tracce della madre. Il Neonato era stato messo in un sacchetto ed è stato trovato da un impiegato della stazione di servizio, secondo la CBS di Los Angeles. Il piccolo è stato immediatamente portato nel vicino ospedale pediatrico nella città di Orange. Il dipartimento di polizia di Fullerton ha detto che è in condizioni critiche ma stabili. Come detto si cerca la madre, anche attraverso l’uso delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza. “Siamo in fase attiva dell’indagine. Stiamo lavorando a tutte le piste ... Leggi su tpi (Di venerdì 10 marzo 2023) Versa in gravi condizioni un bambino nato da appena un’ora è statovivo all’interno di undella spazzatura in un bagno di una stazione di servizio a Fullerton, nella contea di Orange, in California. I fatti si riferiscono alla giornata di ieri. Ora le autorità sono sulle tracce della madre. Ilera stato messo in uned è statoda un impiegato della stazione di servizio, secondo la CBS di Los Angeles. Il piccolo è stato immediatamente portato nel vicino ospedale pediatrico nella città di Orange. Il dipartimento di polizia di Fullerton ha detto che è in condizioni critiche ma stabili. Come detto si cerca la madre, anche attraverso l’uso delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza. “Siamo in fase attiva dell’indagine. Stiamo lavorando a tutte le piste ...

