Nella bolla temporale del rock, lo sguardo acustico degli U2 (Di venerdì 10 marzo 2023) Secondo Alessandro Portelli, una delle tante qualità di Bruce Springsteen è che la sua musica è cresciuta con lui: basta ascoltare i suoi ultimi album come l’ottimo Western Stars per first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 10 marzo 2023) Secondo Alessandro Portelli, una delle tante qualità di Bruce Springsteen è che la sua musica è cresciuta con lui: basta ascoltare i suoi ultimi album come l’ottimo Western Stars per first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kiara86769608 : RT @flexgrimmy: Nella bolla renziana e nella loro mente latente Renzi è al pari di quei santoni imbroglioni che prendono per il culo tutti… - tragicomicsans : Chi me lo doveva dire che a quasi 27 anni, dopo aver faticosamente conquistato la mia bolla, le mie persone, il mio… - DurdenNico : @Carl0T0s Penso che quell’AD che abbiamo visto nella bolla sia un qualcosa di imparagonabile a boogie - hydrange4s : RT @orvuahokx: Vabbè sono stanchissima ho mal di testa questa puntata del gf la roba più scandalosa mai passata in tv hmmmm finito l’hype p… - lauramilla2021 : @Marilunasck Arrivati a questo punto penso che sia meglio che ognuno stia nella sua bolla. Senza ferire gli altri.… -