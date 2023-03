Nel teatro della vita di Costanzo

Leggi su panorama

(Di venerdì 10 marzo 2023) «Sono “nato” in televisione polemizzando con lui» racconta il critico d’arte da sempre legato al giornalista-inventore del talk italiano. «È stato l’autore che andava in cerca dei suoi personaggi nella realtà». E che, senza giudicarlo a priori, ha portato il mondo dentro il salotto degli italiani. Il salotto è chiuso, ma non perché Maurizioè morto. Il fatto è che è finita un’epoca, si è perso l’entusiasmo, siamo diventati vecchi. Prima il salotto diera il nostro. Una persona presente in piazza del Popolo ai funerali ha dichiarato: noi invamo ogni seranel nostro salotto. Dunque era lui l’ospite. Noi stavamo seduti in casa sua. Il miracolo diè l’avere eliminato il diaframma tra la televisione e la realtà. Io, per i primi 10 anni con lui, ho abitato nelle case ...