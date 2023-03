Nek si traveste da Batman per i bambini dell' ospedale Gaslini di Genova

... le immagini del film con Fabrice Luchini Leggi Anche Walt Disney Italia e Ospedale Gaslini compiono 80 anni e festeggiano regalando gioia ai bimbi: 'Un Batman sgangherato'e Mattia ...

Genova, Nek travestito da Batman sorprende i bambini all'ospedale Gaslini Sky Tg24

Nek si è trasformato in Batman per un giorno, per divertire e far sognare i piccoli pazienti dell'Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. In coppia con Spiderman (il volontario e Cavaliere della ...Nek si è travestito da Batman per un giorno: il cantante ha voluto allietare i bambini dell'ospedale Gaslini di Genova ...