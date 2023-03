NEGRITA – Pau e compagni con il tour elettrico di scena al Palmariva Live Club

Leggi su udine20

(Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo unacustico nei teatri durato 3 anni e culminato nel grande evento “MTV Unplugged”, i, rock band fra le più amate dal pubblico italiano, tornano a sorpresainnei, per un lungoin cui riproporranno i brani cult del proprio repertorio. Pau esaranno protagonisti, domenica 1° ottobre 2023 (inizio alle 21.00), sul palco del, nuova venue per concerti e eventinata dalla sinergia fra il, storico locale di Fossalta di Portogruaro, e Azalea.it, da 35 anni fra i promoter dei più grandi concerti e spettacoli allo nazionale. I biglietti per il concerto saranno in vendita dalle 12.00 ...