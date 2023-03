‘Ndrangheta | “hanno deciso di avallare la strage di Stato” | l’intercettazione dell’uomo vicino ai Piromalli – L’audio esclusivo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 marzo 2023) Nel processo “stragista”, dove sono imputati Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo ha chiesto di acquisirefinita nel fascicolo dell’inchiesta “Hybris” che, giovedì mattina, ha portato all’arresto di 49 persone ritenute affiliate alla coscadi Reggio Calabria. A parlare è Francesco Adornato detto “Ciccio u biondu”, non indagato dalla Dda ma considerato un soggetto “titolato” ad affrontare questioni legate alle stragi. Per i pm, infatti, Adornato non è “un quisque de populo” ma è un uomo dei, un “navigato esponente della, condannato in via definitiva” per associazione mafiosa “negli anni 90, dunque proprio nel periodo di attuazione della cosiddetta ‘strategia stragista’”. ...