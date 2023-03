NBA, i risultati della notte (10 marzo): Fontecchio si aggiudica il ‘derby’ azzurro contro Banchero, vittorie per Bucks e Kings. Warriors ko a Memphis (Di venerdì 10 marzo 2023) Si sono concluse da poco le sei sfide andate in scena nella notte per la NBA 2022-2023, dove si sono affrontati tra di loro anche i nostri portacolori azzurri Simone Fontecchio (Utah Jazz) e Paolo Banchero (Orlando Magic). Non sono mancate, come sempre, le grandi emozioni: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Colpo esterno dei Charlotte Hornets (22-46) sui Detroit Pistons (15-52) per 103-113. Ospiti subito in vantaggio alla prima sirena (23-31), con Detroit che prova a reagire nella seconda frazione rimanendo però a -9 prima dell’intervallo lungo (50-59). Nella ripresa Charlotte aumenta i giri del proprio motore e sfonda la doppia cifra di vantaggio (81-93), incrementando il margine fino al +18 nel parziale conclusivo (83-101): i Pistons non riescono più a rientrare in partita, limitando parzialmente i ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Si sono concluse da poco le sei sfide andate in scena nellaper la NBA 2022-2023, dove si sono affrontati tra di loro anche i nostri portacolori azzurri Simone(Utah Jazz) e Paolo(Orlando Magic). Non sono mancate, come sempre, le grandi emozioni: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Colpo esterno dei Charlotte Hornets (22-46) sui Detroit Pistons (15-52) per 103-113. Ospiti subito in vantaggio alla prima sirena (23-31), con Detroit che prova a reagire nella seconda frazione rimanendo però a -9 prima dell’intervallo lungo (50-59). Nella ripresa Charlotte aumenta i giri del proprio motore e sfonda la doppia cifra di vantaggio (81-93), incrementando il margine fino al +18 nel parziale conclusivo (83-101): i Pistons non riescono più a rientrare in partita, limitando parzialmente i ...

