Nba 2022/2023: Warriors ancora ko in trasferta, Fontecchio da 17 punti nella vittoria Jazz sui Magic (Di venerdì 10 marzo 2023) Sei le partite che si sono disputate nel corso di una nottata italiana NBA in cui il match più atteso era senza ombra di dubbio quello tra Memphis Grizzlies e Golden State Warriors. Il continuo trash talk da parte di Dillon Brooks da un lato e Draymond Green dall'altro sta creando una vera e propria rivalità sul campo e non solo tra le due squadre. L'ultima volta avevano festeggiato Curry e compagni, i quali però stavolta hanno mostrato nuovamente le difficoltà in trasferta. Un record indecorso di 7 vittorie e 26 sconfitte lontani dal Chase Center per i Warriors, che sono stati battuti 131-110 da una Memphis orfana di Morant, Adams e Clarke. I Grizzlies per ora mantengono virtualmente il secondo seed ad Ovest, ma i Sacramento Kings non hanno alcuna intenzione di accontentarsi. La tripla doppia da 24 punti, 13 rimbalzi ...

