(Di venerdì 10 marzo 2023), la squadra di Inzaghi perde 2-1 in casa delloe ora rischia di perdere la. Al momento i nerazzurri sono ancora secondi ma adesso potrà essere superato dalla Lazio e raggiunto da Milan e Roma. Per i nerazzurri il rammarico di aver sbagliato un rigore sullo 0-0 con Lautaro Martinez (perché non ha tirato Lukaku?9 poi ci ha pensato Maldini junior a segnare il gol del vantaggio spezzino. Nel finale un rigore per parte, in gol Lukaku e Nzola. L'articolo ilNapolista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Naufragio Inter a La Spezia, la Champions è a rischio Nerazzurri sconfitti 2-1 in Liguria, Lautaro sbaglia il rigo… - leonessa30 : @szampa56 Voi dimenticate quando vi conviene. 1000 e più morti nello stretto di Messina governo Prodi, ministro deg… - BE_INTER : RT @gditom: “Quando chiudo gli occhi, mi viene in mente sempre quel bambino... Non ero pronto a questa cosa, ero andato un po' in panico...… - inter_nauta_me : RT @giuseppelandi: Anche la Concordia ha preso una secca e i soccorsi del naufragio non furono immediati. Nella tragedia morirono in 32 pro… - Luxgraph : Cutro, nel naufragio morta la capitana della nazionale del Pakistan: la storia di Shahida Raza… -

In tutte le manifestazioni sportive del fine settimana - a partire da Spezia -di venerdì sera - viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime deldi Cutro, nel quale hanno perso la vita almeno 73 persone . L'iniziativa del Coni e del presidente ......così il messaggio che già prima del minuto di silenzio in Spezia -e poi su tutti i campi precederà il via delle manifestazioni sportive del week - end in memoria delle vittime deldi ...Già travolto dalle polemiche per la gestione dei soccorsi nell'ambito deldei migranti a Cutro, ora il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi si ritrova coinvolto ...al match contro l'...

Il Coni stabilisce un minuto di silenzio per le vittime del naufragio di ... numero-diez.com

In tutte le manifestazioni sportive del fine settimana – a partire da Spezia-Inter di venerdì sera – viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del naufragio di Cutro, nel quale ha ...Il ministro Abodi ha consegnato al presidente Malagò un testo di Giorgia Meloni da far leggere su tutti i campi nel weekend durante l'omaggio alle ...