Naufragio di Cutro, il gruppo della Sinistra all’Europarlamento: “Meloni ha le mani sporche di sangue, l’Ue assicuri sicurezza e rotte legali” (Di venerdì 10 marzo 2023) “Giorgia Meloni ha le mani sporche di sangue e Manfred Weber e i altri conservatori di quest’aula stanno stringendo quella mano”. È la dura accusa che arriva dal gruppo della Sinistra europea al Parlamento europeo (The Left) durante la conferenza stampa pre-plenaria al Parlamento europeo. “Il Naufragio in Calabria è solo l’ultimo risultato delle politiche della dura posizione italiana – ha detto Sonja Giese, portavoce del gruppo – insieme alla prevenzione Ue della migrazione regolare con la chiusura delle rotte sicure”. Giese ha continuato: “Sotto il governo Meloni salvare vite è diventato un atto criminale, ma anziché criminalizzare chi salva vite, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) “Giorgiaha ledie Manfred Weber e i altri conservatori di quest’aula stanno stringendo quella mano”. È la dura accusa che arriva daleuropea al Parlamento europeo (The Left) durante la conferenza stampa pre-plenaria al Parlamento europeo. “Ilin Calabria è solo l’ultimo risultato delle politichedura posizione italiana – ha detto Sonja Giese, portavoce del– insieme alla prevenzione Uemigrazione regolare con la chiusura dellesicure”. Giese ha continuato: “Sotto il governosalvare vite è diventato un atto criminale, ma anziché criminalizzare chi salva vite, ...

