Naufragio Cutro | Viminale | “Piena adesione a richieste parenti vittime”

(Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – “C’è stata laalledeidelledeldello scorso 26 febbraio, le questioni burocratiche inerenti ai trasferimenti sono state tutte risolte”. Ad annunciarlo all’Adnkronos sono le due funzionarie del Ministero dell’Interno che da due giorni lavorano senza sosta al Palamilone di Crotone per riuscire a risolvere tutte le problematiche inerenti ai trasferimenti delle salme. Nei giorni scorsi si erano registrate delle proteste da parte di un gruppo diche avevano anche occupato la sede stradale per opporsi all’annunciato trasferimento delle salme al cimitero islamico di Borgo Panigale, nel bolognese, senza il loro consenso. Soltanto in serata la situazione si era risolta ...

Leggi anche >, bambino di 6 anni trovato morto sulla spiaggia: è il 73esimo migrante morto nelLo striscione La notizia giunge il giorno in cui un'altra vittima è stata ritrovata. Un ...Maurizio Aloise, a Pietrapaola per il momento di preghiera e di riflessione per le vittime deldi. Parole rivolte principalmente ai tanti bambini che hanno affollato la chiesa di ...Lo ha detto Carlo Calenda, a Tagadà, a proposito del Consiglio dei ministri asuldei migranti. 'Non c'è alcun dolo, non l'ho mai pensato. Ma qualcosa non ha funzionato' aggiunge. 'Io ...

Naufragio di Cutro, recuperata la 73esima vittima: è un bambino. Frontex: "Arrivi raddoppiati" RaiNews

"Attacco alla premier scandaloso", ribatte il gruppo Ecr. Il 15 marzo a Strasburgo il dibattito sulle morti in mare e sulla necessità di una risposta europea. Per i Verdi/Ale l'Unione "costringe i rif ...(ANSA) - CATANZARO, 10 MAR - Il Consiglio regionale della Calabria, in apertura della seduta di oggi, ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria dei migranti deceduti nel naufragio al largo di ...