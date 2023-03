Naufragio Cutro, trovato il corpo della 73 vittima: è un bambino (Di venerdì 10 marzo 2023) Aumenta ancora il numero delle vittime del Naufragio di Cutro. trovato il corpo della vittima numero 73, accertata in questi minuti. Si tratta di un bambino, un’altra vita che si aggiunge al conto dei morti. L’età del bambino si aggira intorno ai cinque anni e si tratta di una delle vittime più giovani della strage ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Aumenta ancora il numero delle vittime deldiilnumero 73, accertata in questi minuti. Si tratta di un, un’altra vita che si aggiunge al conto dei morti. L’età delsi aggira intorno ai cinque anni e si tratta di una delle vittime più giovanistrage ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il Consiglio dei ministri a #Cutro è stato un disastro. Giorgia #Meloni in conferenza stampa è stata imprecisa e co… - TeresaBellanova : Oggi a #Cutro ci sarà la Premier, per il Consiglio dei Ministri. Mancherà però la madre, la donna, la cristiana. E… - localteamtv : Cutro, gli agenti delle forze dell'ordine indossano i caschi per allontanare i manifestanti che contestano il gover… - _Agathos_ : RT @la_kuzzo: Recuperato il corpo di un bambino di 5 anni. La 73esima vittima del naufragio di Cutro. I minori morti tra le onde sono 30. A… - eleaunt : RT @fanpage: Il Consiglio dei ministri a #Cutro è stato un disastro. Giorgia #Meloni in conferenza stampa è stata imprecisa e contraddittor… -