Naufragio Cutro, il corteo funebre delle vittime attraversa il cimitero islamico di Bologna in assoluto silenzio (Di venerdì 10 marzo 2023) Un corteo funebre accompagna le bare di alcune delle vittime del Naufragio di Cutro per i viali del cimitero islamico di Borgo Panigale a Bologna. Nei giorni scorsi era fuoriuscita da ambienti istituzionali l'indiscrezione della decisione del Governo di trasferire le salme da Cutro a Bologna: i parenti delle vittime, non interpellati ne' avvisati dalle autorità, avevano protestato fuori dal palazzetto dello sport della cittadina calabrese.<br /> <em>Video Local Team - Iacopo Altobelli</em> Leggi su lastampa (Di venerdì 10 marzo 2023) Unaccompagna le bare di alcunedeldiper i viali deldi Borgo Panigale a. Nei giorni scorsi era fuoriuscita da ambienti istituzionali l'indiscrezione della decisione del Governo di trasferire le salme da: i parenti, non interpellati ne' avvisati dalle autorità, avevano protestato fuori dal palazzetto dello sport della cittadina calabrese.

Video Local Team - Iacopo Altobelli

