Naufragio Cutro | Calenda | “‘Meloni inventa nuovi reati al posto di dare spiegazioni”

(Adnkronos) – A Cutro "non è stato detto cosa non ha funzionato". Lo ha detto Carlo Calenda, a Tagadà, a proposito del Consiglio dei ministri a Cutro sul Naufragio dei migranti. "Non c'è alcun dolo, non l'ho mai pensato. Ma qualcosa non ha funzionato" aggiunge. "Io avrei fatto un'analisi e avrei detto, non ha funzionato questo. Avrei detto parole di grande cordoglio, inequivocabili. Se la Meloni avesse detto questo, invece, di inventare nuovi reati sul globo terracqueo sarebbe stato più semplice – ha spiegato il leader di Azione -. Perché dobbiamo avere un presidente del Consiglio che davanti a una tragedia dice, abbiamo fatto tutto perfettamente? Ci sono 70 morti. E perché dobbiamo avere una opposizione che dice, l'avete provocato voi. Non si può capire quello che ...

