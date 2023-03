Naufragio Crotone, il Coni dispone un minuto di silenzio: il testo da leggere negli stadi promuove il “massimo impegno” del governo (Di venerdì 10 marzo 2023) In tutte le manifestazioni sportive del fine settimana – a partire da Spezia-Inter di venerdì sera – viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del Naufragio di Cutro, nel quale hanno perso la vita almeno 73 persone. L’iniziativa del Coni e del presidente Giovanni Malagò però fa discutere, perché nel testo che verrà letto prima della commemorazione vengono promossi gli sforzi del governo di Giorgia Meloni. Il testo recita: “L’Italia onora la memoria delle vittime del drammatico Naufragio di Cutro, a partire da bambine e bambini, con un minuto di silenzio, riflessione e preghiera da condividere attraverso la comunità sportiva, e si unisce al dolore delle loro famiglie e dei loro cari”. Poi la parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) In tutte le manifestazioni sportive del fine settimana – a partire da Spezia-Inter di venerdì sera – viene osservato undiin memoria delle vittime deldi Cutro, nel quale hanno perso la vita almeno 73 persone. L’iniziativa dele del presidente Giovanni Malagò però fa discutere, perché nelche verrà letto prima della commemorazione vengono promossi gli sforzi deldi Giorgia Meloni. Ilrecita: “L’Italia onora la memoria delle vittime del drammaticodi Cutro, a partire da bambine e bambini, con undi, riflessione e preghiera da condividere attraverso la comunità sportiva, e si unisce al dolore delle loro famiglie e dei loro cari”. Poi la parte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSF_ITALIA : #Naufragio #Crotone Esposto alla Procura della Repubblica di oltre 40 associazioni per chiedere chiarezza su traged… - SeaWatchItaly : ?? 40 associazioni della società civile italiana ed europea hanno presentato un esposto collettivo alla Procura dell… - MarcoFattorini : Le foto delle vittime del naufragio di #Cutro attaccate con il nastro adesivo all'inferriata del Palazzo dello Spor… - roby76pd : RT @MarcoFattorini: Le foto delle vittime del naufragio di #Cutro attaccate con il nastro adesivo all'inferriata del Palazzo dello Sport di… - paola43756800 : RT @elenatesti: Che Paese siamo? Che Italia è se spingiamo delle persone in lutto a dormire in strada davanti a un palazzetto che è diventa… -