Naufragio Crotone, fratello vittima: "Meloni ci invita? Nessuno ci ha detto nulla" (Di venerdì 10 marzo 2023) Crotone, 10 mar. (Adnkronos) - "La presidente del Consiglio italiana Meloni ci ha invitati a Palazzo Chigi? Non ne so niente, Nessuno ci ha detto nulla". A parlare con l'Adnkronos è Habib Amini, un giovane afghano che nel Naufragio di Cutro ha perso la sorella Jomgh Gol di 29 anni e il cognato Mohamed Arabzadeh di 31 anni. Habib aspetta da giorni il documento che permetta il trasferimento delle salme in Afghanistan. "Vediamo cosa succede oggi - dice - io dovrei tornare a lavorare in Germania". Poi parlando dell'invito a Palazzo Chigi aggiunge: "Vediamo cosa dicono gli altri parenti e poi decideremo". Intanto si terrà a partire dal prossimo 17 marzo l'incidente probatorio nell'ambito dell' inchiesta sul Naufragio . L'incipit probatorio riguarda al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023), 10 mar. (Adnkronos) - "La presidente del Consiglio italianaci hati a Palazzo Chigi? Non ne so niente,ci ha". A parlare con l'Adnkronos è Habib Amini, un giovane afghano che neldi Cutro ha perso la sorella Jomgh Gol di 29 anni e il cognato Mohamed Arabzadeh di 31 anni. Habib aspetta da giorni il documento che permetta il trasferimento delle salme in Afghanistan. "Vediamo cosa succede oggi - dice - io dovrei tornare a lavorare in Germania". Poi parlando dell'invito a Palazzo Chigi aggiunge: "Vediamo cosa dicono gli altri parenti e poi decideremo". Intanto si terrà a partire dal prossimo 17 marzo l'incidente probatorio nell'ambito dell' inchiesta sul. L'incipit probatorio riguarda al ...

