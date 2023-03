Nasce Cuore di donna, il premio al coraggio e alla passione dell’imprenditoria femminile (Di venerdì 10 marzo 2023) Cuore, coraggio e passione: la spinta per fare impresa e districarsi tra vari impegni richiesti da famiglia e lavoro. Per premiare le donne imprenditrici, multitasking per natura, Ascom Confcommercio Bergamo dedica un nuovo riconoscimento. Nasce con questo intento “Cuore di donna”: un riconoscimento che annualmente premia una figura femminile del nostro territorio che si sia distinta per coraggio e passione nella sua impresa. Ogni anno a una donna imprenditrice di particolare valore sarà consegnata una targa per ricordare e dare valore all’impegno messo nella propria impresa. Il premio Terziario donna Ascom Confcommercio Bergamo, gode del patrocinio di Confcommercio Imprese per ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 marzo 2023): la spinta per fare impresa e districarsi tra vari impegni richiesti da famiglia e lavoro. Per premiare le donne imprenditrici, multitasking per natura, Ascom Confcommercio Bergamo dedica un nuovo riconoscimento.con questo intento “di”: un riconoscimento che annualmente premia una figuradel nostro territorio che si sia distinta pernella sua impresa. Ogni anno a unaimprenditrice di particolare valore sarà consegnata una targa per ricordare e dare valore all’impegno messo nella propria impresa. IlTerziarioAscom Confcommercio Bergamo, gode del patrocinio di Confcommercio Imprese per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adilisangelwhy : RT @solo_io__: Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro.... Buongiorno ?????? - AriannaAmbrosi0 : RT @lastoriadioggi: #10marzo 1957 nasce in Arabia Saudita bin Laden, terrorista islamista e leader di Al-Quaida, organizzatore e responsabi… - Gianluca_Sir : RT @sminkionauta: l'Effecì per alcuni noi, non è mai stata solo la squadra di füsbol da tifare alla domenica. l'Effecì per alcuni di noi, è… - AvezzanoTw : #Avezzano: al Sacro Cuore in via monte Velino nasce la scuola paritaria di San Giovanni - #Marsica #Abruzzo INFO ME… - Giusy178137351 : RT @FrancescaMigai2: Dove c'è un arcobaleno nasce un cuore viola che si trasforma in diamante ?????????????????#fairylu -