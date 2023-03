Nasa | “Un asteroide potrebbe colpire la Terra il giorno di San Valentino del 2046”

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 marzo 2023) Secondo i dati elaborati dal Planetary Defense Coordination Office dellaundelle dimensioni di una piscina olimpionicail nostro pianeta tra 23 anni e proprio neldi San. Minime, ma non impossibili, le possibilità di impatto: secondo il Jet Propulsion Laboratory sono di 1 su 560. Davide Farnocchia, ingegnere presso il JPL di Pasadena, in California, ha subito tranquillizzato: “Non si presenta in modo particolarmente preoccupante”. 2023 DW, questo il nome dell’, è stato avvistato per la prima volta nello spazio lo scorso 2 febbraio. Al momento si sta muovendo a circa 15,5 miglia al secondo (25 chilometri al secondo) e si trova ad una distanza di oltre di 11 milioni di miglia (18 milioni di chilometri) dalla ...