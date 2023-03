Naruto: la serie torna con quattro nuovi episodi inediti! (Di venerdì 10 marzo 2023) Tramite le fonti ufficiali della serie è stato annunciato il ritorno di Naruto, in occasione del ventennale, con quattro nuovi episodi inediti: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Gli appassionati di serie animate giapponesi hanno, a gruppi stagionali (che ricalcano quasi interamente le vere e proprie stagioni annuali) nuove serie da seguire inedite o sequel che siano. Ci sono però pilastri che non smettono mai di fare ascolti, numeri e soprattutto parlare di sé: vedasi Dragon Ball, One Piece e… Naruto. Quest’ultimo, poi, ha visto nei recenti anni arrivare anche un sequel diretto con protagonista diverso, Boruto, e di cui si sta aspettando il finale di metà stagione chiamato Naruto Next Generations. Nelle ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 10 marzo 2023) Tramite le fonti ufficiali dellaè stato annunciato il ritorno di, in occasione del ventennale, coninediti: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Gli appassionati dianimate giapponesi hanno, a gruppi stagionali (che ricalcano quasi interamente le vere e proprie stagioni annuali) nuoveda seguire inedite o sequel che siano. Ci sono però pilastri che non smettono mai di fare ascolti, numeri e soprattutto parlare di sé: vedasi Dragon Ball, One Piece e…. Quest’ultimo, poi, ha visto nei recenti anni arrivare anche un sequel diretto con protagonista diverso, Boruto, e di cui si sta aspettando il finale di metà stagione chiamatoNext Generations. Nelle ...

