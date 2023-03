Napoli vicino allo scudetto | un palazzo addobbato con foto calciatori come in album Panini

(Di venerdì 10 marzo 2023) E’ la nuova attrazione per i turisti a, dove da alcuni giorni unè statocon le gigantografie delledella formazione titolare dela formare una pagina dell’delle figurine. Presenti gli undici giocatori con più presenze e mister Spalletti, inoltre anche due striscioni“Grazie ragazzi” e “Uh ‘o ciuccio vola'”. E’ febbre, dunque, per l’imminente vittoria dello. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli vicino allo scudetto, un palazzo addobbato con le foto dei calciatori come nell'album #Panini diventa un'at… - Giosue38964236 : @jo19N26 @GA7_Official @MatteoSorrenti @P_res19 @Vitto2012 @elvi_or No jo devo morire vicino al mio Napoli a castelvolturno - PolliceAzzurro : RT @napoli_network: #Cannavaro: 'Ho sfiorato lo #Scudetto 2 volte. #Chelsea? Ci andammo vicino' L'ex capitano del Napoli, intervistato, si… - Savator07068309 : RT @napoli_network: #Cannavaro: 'Ho sfiorato lo #Scudetto 2 volte. #Chelsea? Ci andammo vicino' L'ex capitano del Napoli, intervistato, si… - Guidolino8 : RT @napoli_network: #Cannavaro: 'Ho sfiorato lo #Scudetto 2 volte. #Chelsea? Ci andammo vicino' L'ex capitano del Napoli, intervistato, si… -

Commenta per primo A una settimana dalla seconda sconfitta stagionale in campionato, ilscende in campo di nuovo al 'Maradona' contro l' Atalant a per cancellare lo 0 - 1 incassato ...più: ......confermato quindi Olivera All'orizzonte potrebbero profilarsi due cambi rispetto al 'solito'...e quindi spazio a Politano In mediana invece c'è sempre l'ipotesi Elmas che insidia da...Da, infatti, arriveranno diversi tifosi azzurri , con cui c'è un'amicizia consolidata negli anni; lo stesso faranno i tifosi etnei quando gli uomini di Spalletti vinceranno lo scudetto. Tra le ...

Comune di Napoli, altolà per lo staffista vicino a Forza Italia: 'L'incarico va revocato' Virgilio

A una settimana dalla seconda sconfitta stagionale in campionato, il Napoli scende in campo di nuovo al “Maradona” contro l'Atalanta per cancellare lo 0-1 incassato dalla Lazio. Il primo posto, compli ...Aggrediscono una coppietta nel parcheggio del centro commerciale "Le Porte di Napoli" di Afragola. Pugni e colpi violenti contro l'auto per costringere i due fidanzatini a cedere portafogli e cellular ...