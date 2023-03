Napoli, Spalletti: "L' unica via d'uscita è sempre la vittoria, sappiamo che il pubblico è al nostro fianco" (Di venerdì 10 marzo 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro l'Atalanta allo Stadio Maradona alle ore 18.00, di seguito le sue dichiarazioni: Gasperini ha detto che ripetendo la prova dell'andata si toglierebbero delle soddisfazioni. Fu una gran prova di mentalità per voi."La mentalità si costruisce nel tempo, fu una partita che ha rafforzato il concetto di calcio che volevamo fare con un risultato strappato a fatica. Con l'Atalanta sono grandissime sfide, il risultato finale te lo devi meritare per portarlo a casa, loro sono una grande squadra, allenata da un grandissimo allenatore, anzi sono tante stagioni in cui porta a casa un fatturato calcistico importante sia di soldi che di risultati. Poi ci sono le caratteristiche della squadra che sono ben delineate e diverse dalle altre, ad esempio ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 10 marzo 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro l'Atalanta allo Stadio Maradona alle ore 18.00, di seguito le sue dichiarazioni: Gasperini ha detto che ripetendo la prova dell'andata si toglierebbero delle soddisfazioni. Fu una gran prova di mentalità per voi."La mentalità si costruisce nel tempo, fu una partita che ha rafforzato il concetto di calcio che volevamo fare con un risultato strappato a fatica. Con l'Atalanta sono grandissime sfide, il risultato finale te lo devi meritare per portarlo a casa, loro sono una grande squadra, allenata da un grandissimo allenatore, anzi sono tante stagioni in cui porta a casa un fatturato calcistico importante sia di soldi che di risultati. Poi ci sono le caratteristiche della squadra che sono ben delineate e diverse dalle altre, ad esempio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? #Spalletti “I ragazzi non hanno bisogno della motivazione perché sono consapevoli del prestigio di questa maglia… - calciomercatoit : ??ESCLUSIVO!???? #Napoli - Tutti vogliono #Spalletti: #Newcastle, #Chelsea e #Tottenham pensano al tecnico italiano??… - pisto_gol : Ultim’ora . Il consiglio comunale di #Napoli, presa visione dell’intervista rilasciata da #Maksimovic a… - DAZN_IT : Spalletti lancia la volata del Napoli in campionato 'Le più grandi motivazioni per i ragazzi sono: la città, il Na… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PRESS CONFERENCE - Napoli, Spalletti: 'Obiettivo vittoria, Mario Rui? C'è Olivera, Raspadori? Sta tornando, Ndombele? T… -

Napoli, ancora a parte Raspadori e Lozano Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri di Luciano Spalletti preparano il match contro l'Atalanta in programma domani (11 marzo) allo stadio "Diego Armando Maradona" per la ... Serie A, Napoli favorito in quota contro l'Atalanta Questi dati, sommati ai 23 punti di distacco, rendono gli uomini di Spalletti ampiamente favoriti, ... il No Goal, offerto a 2,00, è ipotesi concreta visto che il Napoli ne ha collezionati cinque in ... Kvaratskhelia è il miglior giocatore della Serie A di febbraio L' esterno di Spalletti ha infatti realizzato finora già 10 reti e guida la classifica degli assist ... la personalità, la determinazione e la fantasia fanno di Kvaratskhelia un punto fermo del Napoli ... Seduta mattutina per ilal Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri di Lucianopreparano il match contro l'Atalanta in programma domani (11 marzo) allo stadio "Diego Armando Maradona" per la ...Questi dati, sommati ai 23 punti di distacco, rendono gli uomini diampiamente favoriti, ... il No Goal, offerto a 2,00, è ipotesi concreta visto che ilne ha collezionati cinque in ...L' esterno diha infatti realizzato finora già 10 reti e guida la classifica degli assist ... la personalità, la determinazione e la fantasia fanno di Kvaratskhelia un punto fermo del... Napoli-Atalanta: la conferenza di Spalletti Fantacalcio ® Napoli vicino allo scudetto, un palazzo addobbato con foto calciatori come in album Panini dove da alcuni giorni un palazzo è stato addobbato con le gigantografie delle foto della formazione titolare del Napoli a formare una pagina dell’album delle figurine Panini. Presenti gli undici ... Serie A, Napoli favorito in quota su Sisal contro l'Atalanta ROMA - Lo stop interno contro la Lazio non ha intaccato le certezze del Napoli capolista che, prima di affrontare l’Eintracht Francoforte mercoledì prossimo, riceve domani pomeriggio al Maradona l’Ata ... dove da alcuni giorni un palazzo è stato addobbato con le gigantografie delle foto della formazione titolare del Napoli a formare una pagina dell’album delle figurine Panini. Presenti gli undici ...ROMA - Lo stop interno contro la Lazio non ha intaccato le certezze del Napoli capolista che, prima di affrontare l’Eintracht Francoforte mercoledì prossimo, riceve domani pomeriggio al Maradona l’Ata ...