Napoli, Spalletti: «Contro l’Atalanta il risultato finale te lo devi meritare per portarlo a casa» (Di venerdì 10 marzo 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato Contro l’Atalanta Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa. ATALANTA – «La mentalità si costruisce nel tempo, fu una partita che ha rafforzato il concetto di calcio che volevamo fare con un risultato strappato a fatica. Con l’Atalanta sono grandissime sfide, il risultato finale te lo devi meritare per portarlo a casa, loro sono una grande squadra, allenata da un grandissimo allenatore, anzi sono tante stagioni in cui porta a casa un fatturato calcistico importante sia di soldi che di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionatoLuciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. ATALANTA – «La mentalità si costruisce nel tempo, fu una partita che ha rafforzato il concetto di calcio che volevamo fare con unstrappato a fatica. Consono grandissime sfide, ilte loper, loro sono una grande squadra, allenata da un grandissimo allenatore, anzi sono tante stagioni in cui porta aun fatturato calcistico importante sia di soldi che di ...

