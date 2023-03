Napoli, Simeone: “Esigenze di sicurezza alla base dello stop ai tifosi dell’Eintracht” (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Prima un “politico“, un Consigliere tedesco, e adesso addirittura la dirigenza della Società calcistica che si permette, velatamente, di esprimere giudizi negativi sull’operato del nostro Governo ed in particolare del Ministro dell’Interno, reo di non aver programmato l’arrivo dei tifosi tedeschi, vietando la loro presenza allo stadio Maradona. alla base di questo provvedimento vi sono Esigenze superiori da salvaguardare: non si può consentire che, come già accaduto in passato, una manifestazione sportiva diventi l’occasione di scontri tra frange violente delle tifoserie. La tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico devono prevalere”. Lo dice Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della prima commissione di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Prima un “politico“, un Consigliere tedesco, e adesso addirittura la dirigenza della Società calcistica che si permette, velatamente, di esprimere giudizi negativi sull’operato del nostro Governo ed in particolare del Ministro dell’Interno, reo di non aver programmato l’arrivo deitedeschi, vietando la loro presenza allo stadio Maradona.di questo provvedimento vi sonosuperiori da salvaguardare: non si può consentire che, come già accaduto in passato, una manifestazione sportiva diventi l’occasione di scontri tra frange violente delle tifoserie. La tutela dellae dell’ordine pubblico devono prevalere”. Lo dice Nino, consigliere comunale e presidente della prima commissione di ...

