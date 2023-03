Napoli, più ricchi con l’Albergo dei poveri (Di venerdì 10 marzo 2023) La notizia dell’accordo per la riqualificazione e il rilancio dell’Albergo dei poveri a Napoli – il più grande edificio d’Europa con una facciata lunga 400 metri, cento in più della Reggia di Caserta per intenderci – è da accogliere con grande interesse non tanto per la novità dell’annuncio (sarà il centesimo sbandierato dalla politica) ma per la qualità di chi lo ha fatto: il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il sindaco Gaetano Manfredi. Nonostante appartengano a schieramenti diversi – di centrodestra il primo, di centrosinistra il secondo – si tratta di persone serie che sanno ben distinguere la propaganda dalla gestione e che se si sono accordate per investire finalmente i 100 milioni già stanziati e mai utilizzati sapranno anche dare seguito alle promesse. Almeno questo è il giudizio che si ricava dalle reazioni in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) La notizia dell’accordo per la riqualificazione e il rilancio deldei– il più grande edificio d’Europa con una facciata lunga 400 metri, cento in più della Reggia di Caserta per intenderci – è da accogliere con grande interesse non tanto per la novità dell’annuncio (sarà il centesimo sbandierato dalla politica) ma per la qualità di chi lo ha fatto: il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il sindaco Gaetano Manfredi. Nonostante appartengano a schieramenti diversi – di centrodestra il primo, di centrosinistra il secondo – si tratta di persone serie che sanno ben distinguere la propaganda dalla gestione e che se si sono accordate per investire finalmente i 100 milioni già stanziati e mai utilizzati sapranno anche dare seguito alle promesse. Almeno questo è il giudizio che si ricava dalle reazioni in ...

