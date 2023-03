Napoli | minaccia di far esplodere appartamento con una donna e bambini

(Di venerdì 10 marzo 2023) Attimi di paura quelli vissuti ieri pomeriggio, giovedì 9 marzo, ain via D’Avalos. Gli agenti di Polizia sono intervenuti dopo una segnalazione per una persona in forte stato di agitazione che avevato con una bombola di gas di far saltare in aria undove viveva unacon alcuni, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Gli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale della questura disono intervenuti in via D'Avalos , a, per una segnalazione di una persona in forte stato di agitazione che aveva minacciato con una bombola di gas di far saltare in aria un appartamento in cui vi era una donna con alcuni bambini.. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, sono intervenuti in via D'Avalos per una ... nonché denunciato pere danneggiamento.Alcuni soggetti travisati si erano introdotti all'interno dell'ufficio e, sotto ladi una ... dopo gli atti di rito condotti presso le case circondariali die Santa Maria Capua Vetere (...

L’ uomo, un 33enne dominicano irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, nonché denunciato per minaccia e danneggiamento.Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della questura di Napoli sono intervenuti in via D'Avalos, a Napoli, per una segnalazione di una persona in forte stato di agitazione che ...