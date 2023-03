Napoli, la fidanzata morì in un incidente: arrestato 32enne, era ricercato da 7 mesi (Di venerdì 10 marzo 2023) Omicidio stradale e spaccio di stupefacenti: sono i due reati contestati a Francesco Avolio, 32enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. Otto anni e 9 mesi di reclusione la pena da espiare. A disporlo un ordine di carcerazione emesso dalla Procura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 10 marzo 2023) Omicidio stradale e spaccio di stupefacenti: sono i due reati contestati a Francesco Avolio,napoletano già noto alle forze dell’ordine. Otto anni e 9di reclusione la pena da espiare. A disporlo un ordine di carcerazione emesso dalla Procura L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Secondigliano, ricercato trovato in auto con la fidanzata Era ricercato da 7 mesi, trovato dai Carabinieri in auto con la fidanzata: in manette 32enne, sconterà oltre 8 anni di reclusione. Omicidio stradale e ... Ricercato da sette mesi, arrestato dai carabinieri