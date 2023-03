Napoli, Kvaratskhelia miglior giocatore di febbraio: battuto un record (Di venerdì 10 marzo 2023) Napoli - In serie A il miglior giocatore del mese di febbraio è Khvicha Kvaratskhelia . Il georgiano del Napoli ha infatti vinto il premio EA Sports Player Of The Month e verrà premiato prima della ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 marzo 2023)- In serie A ildel mese diè Khvicha. Il georgiano delha infatti vinto il premio EA Sports Player Of The Month e verrà premiato prima della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, l'agente di #Kvaratskhelia annuncia: 'Non giocherà mai in nessuna altra squadra italiana' E ancora: 'Qui g… - CorSport : Su Tik Tok in un video pubblicato da Mats Drawing si vede la trasformazione della maglia del Napoli in una vera e p… - NapoliAddict : SOCIAL CALCIO – Napoli, Kvaratskhelia è il miglior giocatore del mese di febbraio della Serie A: le reazioni dei ti… - CalcioNews24 : Svelato il POTM di febbraio della #SerieA - cn1926it : #Kvaratskhelia vince l’ennesimo premio, l’Ad della #SerieA: “È una nostra stella!” -