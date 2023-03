Napoli: due cambi di formazione con l’Atalanta, la decisione tra Osimhen e Simeone (Di venerdì 10 marzo 2023) Luciano Spalletti farà due cambi di formazione nel Napoli che sfida l’Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli deve invertire immediatamente la rotta e ritornare subito alla vittoria con l’Atalanta, dopo la sconfitta con la Lazio. Il margine di sicurezza è ancora ampio, ma incappare nella seconda sconfitta consecutiva o in una non vittoria, potrebbe pesare a livello psicologico e mercoledì prossimi si gioca un’altra sfida fondamentale, quella contro l’Eintracht Francoforte in Champions League, in cui non sono ammessi errori. Napoli-Atalanta: la probabile formazione di Spalletti Secondo quanto riferisce Repubblica, Spalletti farà solo due cambi di formazione. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 marzo 2023) Luciano Spalletti farà duedinelche sfidaallo stadio Diego Armando Maradona. Ildeve invertire immediatamente la rotta e ritornare subito alla vittoria con, dopo la sconfitta con la Lazio. Il margine di sicurezza è ancora ampio, ma incappare nella seconda sconfitta consecutiva o in una non vittoria, potrebbe pesare a livello psicologico e mercoledì prossimi si gioca un’altra sfida fondamentale, quella contro l’Eintracht Francoforte in Champions League, in cui non sono ammessi errori.-Atalanta: la probabiledi Spalletti Secondo quanto riferisce Repubblica, Spalletti farà solo duedi. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Il ...

