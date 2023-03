Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Napoli, De Laurentiis regala un doppio colpo da paura, altro che bidoni #DeLauretiis #Koulibaly #napoli #OSIMHEN… - 100x100Napoli : (Napoli-Scudetto: De Laurentiis iniziata organizzare i festeggiamenti) - UILperiferic : - marcellocorbo : Che qualcuno pensi che i controlli così serrati e severi della questura verso i tifosi del Napoli non siano concord… - NapoliFCNews : De Laurentiis ricorda Costanzo all'ANSA: 'Venne a lavorare alla Filmauro nell''81: con lui è rimasto sempre rapport… -

Secondo l'edizione odierna de 'Il Mattino', Aurelio Destarebbe già organizzando una festa in caso di scudetto del. "Da ieri sera, sia pure in punta di piedi, ilsi sta mettendo in moto per organizzare i festeggiamenti per lo ...Secondo l'edizione odierna de 'Il Mattino', Aurelio Destarebbe già organizzando una festa in caso di scudetto del. "Da ieri sera, sia pure in punta di piedi, ilsi sta mettendo in moto per organizzare i festeggiamenti per lo ...Il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2023, ma il club di Deha l'opzione di rinnovo annuale fino al 30 giugno 2024. Il patron delsta inoltre trattando per blindarlo ...

Foschi: "Penso proprio che De Laurentiis venderà il Napoli, vi spiego tutto..." CalcioNapoli24

Tutti i club con Luigi De Siervo: ieri, il consiglio della pace, imposta dalle società, anche dalla Lazio, al presidente dellla Lega di serie A, l'avvocato Lorenzo Casini che a questo… Leggi ...Come riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato allo stadio Diego Armando Maradona per avere novità in merito ai lavori in vista di Italia-Inghilterra: “Quella di i ...