Napoli da record, ma non sono gli azzurri la squadra con più vittorie in stagione: spunta il dato a sorpresa (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo il trionfo del Milan e del Bayern Monaco ieri sera in Champions eliminando rispettivamente Tottenham e Psg, oggi toccava alle squadre impegnate in Europa e Conference League con match molto interessanti e imprevedibili. Con la nuova formula introdotta lo scorso anno l’Europa League è diventata a tutti gli effetti una sorta di succursale della Champions con squadre blasonate che da sempre disputano partite importantissime in campo internazionale, una tra queste è sicuramente il Manchester United di Erik Teh Hag. Manchester United record vittorie Il Manchester United arriva a 31 vittorie in stagione Il Manchester United, così come l’Arsenal o la stessa Juventus, ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo a questa competizione soprattutto dopo la rivoluzione messa in atto dal tecnico olandese ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo il trionfo del Milan e del Bayern Monaco ieri sera in Champions eliminando rispettivamente Tottenham e Psg, oggi toccava alle squadre impegnate in Europa e Conference League con match molto interessanti e imprevedibili. Con la nuova formula introdotta lo scorso anno l’Europa League è diventata a tutti gli effetti una sorta di succursale della Champions con squadre blasonate che da sempre disputano partite importantissime in campo internazionale, una tra queste è sicuramente il Manchester United di Erik Teh Hag. Manchester UnitedIl Manchester United arriva a 31inIl Manchester United, così come l’Arsenal o la stessa Juventus, ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo a questa competizione soprattutto dopo la rivoluzione messa in atto dal tecnico olandese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yul733 : @Inter Senza ombra di dubbio. Gol su punizione di Lothar contro il Napoli. Gol scudetto dei Record n 13 matematico - CitroGuarino : Piccola parentesi calcistica. 10 anni fa, quando la Juventus faceva il record di punta e usciva ai gironi dalle cop… - Rago_marco : @LuisaCMoon Pensi piuttosto al record di redditi di cittadinanza illegittimi percepiti a Napoli. Parassiti - rikiflag : @Inter @aldito a volo d'angelo in Milan-Inter 0-1 e Lothar su punizione Inter-Napoli 2-1 l'anno dello scudo dei rec… - psnapoli : Oltre a stabilire record in Campionato ed in #Champions il #Napoli ha dato il via ad un nuovo fenomeno: il turismo… -