Napoli: controlli dei carabinieri in piazza Garibaldi tra falso e droga (Di venerdì 10 marzo 2023) Napoli: controlli dei carabinieri in piazza Garibaldi, sanzionato anche il titolare di un bar per aver somministrato alimenti e bevande in assenza di “scia” Continuano i controlli a tappeto a piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe da parte dei carabinieri del comando provinciale di Napoli con i militari della compagnia Stella in prima linea insieme ai reparti speciali dell’Arma. Durante le operazioni i carabinieri della stazione di Secondigliano hanno rintracciato e arrestato un 50enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, su disposizione del Tribunale di Ravenna, deve scontare di 4 anni e 1 mese di reclusione per uso di materiale contraffatto e truffa. Reati commessi dal 2016 al ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 10 marzo 2023)deiin, sanzionato anche il titolare di un bar per aver somministrato alimenti e bevande in assenza di “scia” Continuano ia tappeto ae nelle zone limitrofe da parte deidel comando provinciale dicon i militari della compagnia Stella in prima linea insieme ai reparti speciali dell’Arma. Durante le operazioni idella stazione di Secondigliano hanno rintracciato e arrestato un 50enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, su disposizione del Tribunale di Ravenna, deve scontare di 4 anni e 1 mese di reclusione per uso di materiale contraffatto e truffa. Reati commessi dal 2016 al ...

