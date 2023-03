Napoli | Castel dell’Ovo ancora chiuso | questa volta “fino a data da destinarsi” Per il monumento altri lavori di ristrutturazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 marzo 2023) “al pubblico dal 9 gennaio 2023daperdi”. Sul portale del Comune dile informazioni sulla fruibilità di uno degli elementi che spiccano maggiormente nel panorama del Golfo, non offrono speranze. Una chiusura senza prospettive che segue altre chiusure temporanee che si sono susseguite dal 12 febbraio al 9 marzo 2022. Nuovamente dal 14 aprile all’8 maggio, “a seguito del distacco di alcune pietre della facciata, in attesa della messa in sicurezza”. Quindi il 13 e il 14 settembre “perurgenti di messa in sicurezza”., dal 19 al 21 ottobre “per interventi di manutenzione”. Una storia recente, colma di incertezze. ...