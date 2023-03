Napoli, Cannavaro: “Rrahmani sa fare tutto, Kim fortissimo fisicamente” (Di venerdì 10 marzo 2023) Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli” dell’ottimo rendimento dei centrali del Napoli: “Rrahmani sa fare tutto, non eccelle in niente ma fa tutto bene. Io capitano azzurro? Ho sempre pensato che gli esempi fossero meglio delle parole, poi quando bisognava usare le parole le ho sempre usate con grande rispetto, specie per far capire come funzionava Napoli. Oggi il nemico del calciatore è il social, prima era un problema in meno. Ormai il giocatore va a briglia sciolta, si sa tutto di tutti. Questa è un’altra problematica degli allenatori moderni. Kim? La scuola dei difensori coreani è ottima, sono merce rara. Come concetto si avvicina molto al difensore ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Paolo, ex capitano del, ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a” dell’ottimo rendimento dei centrali del: “sa, non eccelle in niente ma fabene. Io capitano azzurro? Ho sempre pensato che gli esempi fossero meglio delle parole, poi quando bisognava usare le parole le ho sempre usate con grande rispetto, specie per far capire come funzionava. Oggi il nemico del calciatore è il social, prima era un problema in meno. Ormai il giocatore va a briglia sciolta, si sadi tutti. Questa è un’altra problematica degli allenatori moderni. Kim? La scuola dei difensori coreani è ottima, sono merce rara. Come concetto si avvicina molto al difensore ...

