Napoli-Atalanta, Spalletti: “Scudetto? Mancano ancora tantissime partite, domani non sarà facile” (Di venerdì 10 marzo 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha analizzato in conferenza stampa l’imminente sfida in campionato contro l’Atalanta in programma sabato alle 18 al Maradona: “La mentalità di una squadra si costruisce dal primo giorno del ritiro, quando vediamo i video per analizzare le partite. All’andata abbiamo rafforzato il nostro concetto di calcio, il risultato finale ce lo dovremo meritare. Sono una grande squadra allenata da un grandissimo allenatore”. Il tecnico azzurro è tornato sulla sfida contro la Lazio: “La Lazio ha giocato in maniera differente, sono rimasti molto chiusi e non ci hanno lasciato spazi. L’Atalanta lascerà molte più distanze tra i reparti perché ci verranno a prendere alti. Dobbiamo avere un ritmo e una qualità di gioco superiori per fare la partita che vogliamo. Per noi ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) L’allenatore del, Luciano, ha analizzato in conferenza stampa l’imminente sfida in campionato contro l’in programma sabato alle 18 al Maradona: “La mentalità di una squadra si costruisce dal primo giorno del ritiro, quando vediamo i video per analizzare le. All’andata abbiamo rafforzato il nostro concetto di calcio, il risultato finale ce lo dovremo meritare. Sono una grande squadra allenata da un grandissimo allenatore”. Il tecnico azzurro è tornato sulla sfida contro la Lazio: “La Lazio ha giocato in maniera differente, sono rimasti molto chiusi e non ci hanno lasciato spazi. L’lascerà molte più distanze tra i reparti perché ci verranno a prendere alti. Dobbiamo avere un ritmo e una qualità di gioco superiori per fare la partita che vogliamo. Per noi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Atalanta, #Gasperini va all'attacco: 'Noi siamo lì in alto, ma costretti a competere con chi ha un miliardo di deb… - sscnapoli : ??? #NapoliAtalanta sarà diretta dall’arbitro Colombo di Como - ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - Salvato95551627 : RT @sportface2016: #Napoli Spalletti: 'Scudetto? Mancano ancora tantissime partite, domani non sarà facile' - SIMONE4ESPOSITO : RT @DiMarzio: #Napoli, le parole di #Spalletti in conferenza stampa -