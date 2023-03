Napoli-Atalanta: Sky o DAZN? ecco dove vederla e formazioni (Di venerdì 10 marzo 2023) Napoli-Atalanta si affrontano per la 26ª giornata di Serie A: ecco le formazioni e dove poter vedere la partita in diretta tv Napoli-Atalanta si affrontano domani 11 marzo alle 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona per la 26ª giornata di Serie A. Dopo la sconfitta con la Lazio di venerdì scorso il Napoli cerca il riscatto in un’altra partita complicata contro l’Atalanta. La partita sarà visibile su DAZN e per vederla in tv occorrerà scaricare l’app di DAZN. Chi è abbonato a DAZN e Sky, invece, può attivare Zona DAZN e vedere Napoli-Atalanta in tv sul canale 214 del decoder ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 10 marzo 2023)si affrontano per la 26ª giornata di Serie A:lepoter vedere la partita in diretta tvsi affrontano domani 11 marzo alle 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona per la 26ª giornata di Serie A. Dopo la sconfitta con la Lazio di venerdì scorso ilcerca il riscatto in un’altra partita complicata contro l’. La partita sarà visibile sue perin tv occorrerà scaricare l’app di. Chi è abbonato ae Sky, invece, può attivare Zonae vederein tv sul canale 214 del decoder ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #NapoliAtalanta sarà diretta dall’arbitro Colombo di Como - ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - sscnapoli : ?? #NapoliAtalanta, biglietti in vendita da domani alle ore 15:00. - CalcioNapoli24 : - Spazio_Napoli : Probabili formazioni Napoli-Atalanta, Spalletti ha in mente due novità: chi giocherà -