Napoli-Atalanta: probabili formazioni, ballottaggio Zielinski-Elmas (Sky) (Di venerdì 10 marzo 2023) Domani alle 18 si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona la partita tra Napoli e Atalanta. Per gli azzurri la formazione è quasi obbligata con Olivera che sostituirà lo squalificato Mario Rui e Politano che prenderà il posto del convalescente Lozano, fermatosi in settimana per un risentimento muscolare. A Spalletti rimane solo un dubbio, come rivela Sky Sport: la presenza dal primo minuto di Zielinski. Il polacco è in ballottaggio con Elmas che potrebbe farlo rifiatare in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il tecnico toscano vuole tenere tutti sulla corda e quindi contro i bergamaschi potrebbe presentarsi con il centrocampo titolare, come detto in conferenza stampa. Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 marzo 2023) Domani alle 18 si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona la partita tra. Per gli azzurri la formazione è quasi obbligata con Olivera che sostituirà lo squalificato Mario Rui e Politano che prenderà il posto del convalescente Lozano, fermatosi in settimana per un risentimento muscolare. A Spalletti rimane solo un dubbio, come rivela Sky Sport: la presenza dal primo minuto di. Il polacco è inconche potrebbe farlo rifiatare in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il tecnico toscano vuole tenere tutti sulla corda e quindi contro i bergamaschi potrebbe presentarsi con il centrocampo titolare, come detto in conferenza stampa.(4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? La frecciata di #Gasperini in conferenza stampa prima del match di domani contro il #Napoli #Atalanta #Napoli… - Atalanta_BC : ?? Cinque curiosità su Napoli-Atalanta ? Five facts about #NapoliAtalanta ???? A thread #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ?? I 21 nerazzurri in partenza per Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! @intesasanpaolo |… - BRENTFORDWOOD : RT @Atalanta_BC: ?? Cinque curiosità su Napoli-Atalanta ? Five facts about #NapoliAtalanta ???? A thread #GoAtalantaGo ???? - fragrassi98 : Questo gol dello Spezia non ci voleva, ora domani il Napoli entrerà in campo con l'idea di chi sa che 'tanto l'Inte… -