Napoli-Atalanta: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 10 marzo 2023) Napoli-Atalanta è il big match del 26esimo turno di Serie A e vedrà il fischio d'inizio nel pomeriggio di sabato a partire... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023)è il big match del 26esimo turno di Serie A e vedrà il fischio d'inizio nel pomeriggio di sabato a partire...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #NapoliAtalanta sarà diretta dall’arbitro Colombo di Como - ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - sscnapoli : ?? #NapoliAtalanta, biglietti in vendita da domani alle ore 15:00. - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Napoli-Atalanta, il big salterà la gara: Spalletti ha già p… - CalcioNapoli24 : -