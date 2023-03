Napoli-Atalanta, Gasperini: “Noi lì in alto, costretti a competere con chi ha un miliardo di debiti” (Di venerdì 10 marzo 2023) “Sulle risorse l’Atalanta non può essere confrontata e paragonata ad altre società, perché deve costruirsele in casa per poter investire. Noi, con centinaia di milioni di utili, siamo costretti a a competere con gente che ha un miliardo di debiti. Con la differenza di un miliardo e mezzo essere lì in alto mi rende molto soddisfatto. Per questo dico che stiamo facendo un campionato straordinario”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida contro il Napoli: “Noi vorremmo sempre poter attaccare e segnare, ma non giochiamo da soli. In certi momenti bisogna anche subire. Per noi è già prestigioso poterci misurare contro una squadra straordinaria anche nel suo percorso in ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) “Sulle risorse l’non può essere confrontata e paragonata ad altre società, perché deve costruirsele in casa per poter investire. Noi, con centinaia di milioni di utili, siamoa acon gente che ha undi. Con la differenza di une mezzo essere lì inmi rende molto soddisfatto. Per questo dico che stiamo facendo un campionato straordinario”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Gian Piero, alla vigilia della sfida contro il: “Noi vorremmo sempre poter attaccare e segnare, ma non giochiamo da soli. In certi momenti bisogna anche subire. Per noi è già prestigioso poterci misurare contro una squadra straordinaria anche nel suo percorso in ...

