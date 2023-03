Napoli-Atalanta: chance per Ndombele dal primo minuto (Di venerdì 10 marzo 2023) Per Tanguy Ndombele possibile titolarità contro l’Atalanta Domani allo stadio Maradona, ore 18.00, andrà in scena la gara tra Napoli e Atalanta. Stando a quanto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 10 marzo 2023) Per Tanguypossibile titolarità contro l’Domani allo stadio Maradona, ore 18.00, andrà in scena la gara tra. Stando a quanto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? La frecciata di #Gasperini in conferenza stampa prima del match di domani contro il #Napoli #Atalanta #Napoli… - Atalanta_BC : ?? Cinque curiosità su Napoli-Atalanta ? Five facts about #NapoliAtalanta ???? A thread #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ?? I 21 nerazzurri in partenza per Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! @intesasanpaolo |… - AurelioLuise : RT @JuveVinciPerMe: Domani l'Atalanta sfida il Napoli per la 26ma giornata di serie A. Gasperini: 'Costretti a competere con squadre con mi… - fieroitalianoo : RT @MatthijsPog: ECCO LE DIECI PARTITE PIU’ VISTE SU DAZN Juventus-Inter 2.211.988 Inter-Milan 2.126.241 Napoli-Juventus 1.889.670 Milan-R… -