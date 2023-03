My Cosmos Is Mine dei Depeche Mode, un’introspezione dark da Memento Mori (testo e traduzione) (Di venerdì 10 marzo 2023) In altre occasioni parleremmo di un fulMine a ciel sereno, ma My Cosmos Is Mine dei Depeche Mode è stata la porta sbattuta nell’assoluto silenzio che ci ha fatto sussultare. Dave Gahan e Martin Gore sono tornati con un nuovo singolo che anticipa Memento Mori, il primo album pubblicato dopo la morte di Andy Fletcher che sarà fuori il 24 marzo. Se con Ghosts Again abbiamo ritrovato quanto lasciato in sospeso da Construction Time Again (1983) – dunque Love In Itself e Everything Counts – in My Cosmos Is Mine veniamo afferrati per la gola e trascinati in una stanza delle torture con luci al neon difettose, all’interno di un capannone arrugginito, protagonisti di uno snuff movie acido e delirante. Il brano è cupo, industrial, con un ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) In altre occasioni parleremmo di un fula ciel sereno, ma MyIsdeiè stata la porta sbattuta nell’assoluto silenzio che ci ha fatto sussultare. Dave Gahan e Martin Gore sono tornati con un nuovo singolo che anticipa, il primo album pubblicato dopo la morte di Andy Fletcher che sarà fuori il 24 marzo. Se con Ghosts Again abbiamo ritrovato quanto lasciato in sospeso da Construction Time Again (1983) – dunque Love In Itself e Everything Counts – in MyIsveniamo afferrati per la gola e trascinati in una stanza delle torture con luci al neon difettose, all’interno di un capannone arrugginito, protagonisti di uno snuff movie acido e delirante. Il brano è cupo, industrial, con un ...

