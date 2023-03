Musetti-Mannarino in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023 (Di venerdì 10 marzo 2023) Lorenzo Musetti sfiderà Adrian Mannarino nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. Dopo la più che negativa trasferta sulla terra rossa sudamericana, il giovane tennista toscano torna sul veloce e prova a reagire e riacquisire fiducia nei due mille statunitensi. L’esordio nel deserto californiano non è dei più semplici, contro Mannarino che con il suo stile di gioco è sempre in grado di creare grattacapi. Al primo turno l’esperto tennista transalpino si è imposto su Dominic Thiem dopo essersi trovato anche a due punti dal perdere il match nel tie-break decisivo del terzo parziale. Partita complicata, m l’allievo di Tartarini è chiamato ad una reazione. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Musetti e ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Lorenzosfiderà Adriannel secondo turno deldi, in programma dall’8 al 19 marzo. Dopo la più che negativa trasferta sulla terra rossa sudamericana, il giovane tennista toscano torna sul veloce e prova a reagire e riacquisire fiducia nei due mille statunitensi. L’esordio nel deserto californiano non è dei più semplici, controche con il suo stile di gioco è sempre in grado di creare grattacapi. Al primo turno l’esperto tennista transalpino si è imposto su Dominic Thiem dopo essersi trovato anche a due punti dal perdere il match nel tie-break decisivo del terzo parziale. Partita complicata, m l’allievo di Tartarini è chiamato ad una reazione. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Indian Wells, Fognini out. Sinner sfida Gasquet, per Musetti c'è Mannarino - giovannipelazzo : Definiti nella notte gli avversari di Jannik #Sinner ???? e Lorenzo #Musetti ???? al 1T di #IndianWells. Jannik affron… - lorenzofares : Un vero e proprio incrocio Italia - Francia, al 2T del #BNPParibasOpen di #IndianWells #Sinner ???? vs Gasquet ???? (6… - costano_nicola : RT @WeAreTennisITA: ???? I primi turni italiani a #IndianWells ? Sinner giocherà contro il vincente fra un qualificato e Gasquet ? Musetti a… - egitto86 : RT @WeAreTennisITA: ???? I primi turni italiani a #IndianWells ? Sinner giocherà contro il vincente fra un qualificato e Gasquet ? Musetti a… -