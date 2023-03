Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Mulattieri: 'Suonavo il pianoforte con De Vrij, ora sogno di giocarci insieme': Mulattieri: 'Suonavo il pianoforte… - Gazzetta_it : Mulattieri: 'Suonavo il pianoforte con De Vrij, ora sogno di giocarci insieme' -

La sua routine non cambia mai: allenamento, pranzo con la squadra, merenda e poi il pianoforte. "'Life on Mars' di David Bowie è la mia canzone preferita. Mi piace suonare anche i classici, sulle ...