(Di venerdì 10 marzo 2023) 50$ diper chi acquista e recensisce un laptop MSI con NVIDIA GeForce RTX serie 40, questa l’iniziativa MSIOutOut per MSI è la nuova iniziativa con cui l’azienda desidera festeggiare il lancio della sua ampia e completa line-up di gaming laptop con GeForce RTX serie 40. Grazie a questa promozione, quanti acquisteranno un notebook MSI con le nuove GPU di NVIDIA entro il 15 Agosto 2023 potranno aggiudicarsi un codicedel valore di 50$. MSIOut: viaper 50Euro diPer poterlo ottenere e iniziare così subito a giocare alla grande non dovranno fare altro che pubblicare una recensione del proprio notebook sul sito del negozio o del rivenditore online dove è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : #MSI Shout Out: via all'iniziativa per 50$ di credito Steam #MSIShoutOut #tuttotek -

Si chiama "Out per", ed è la nuova iniziativa della casa taiwanese che consente a chi acquista - entro il 15 agosto 2023 - uno dei nuovi laptop con GPU GeForce RTX 4000 di ottenere un codice Steam del ...... la quale comprende i primi portatili con GPU RTX 40 di NVIDIA, che già il colosso taiwanese avvia le promozioni sui suoi nuovissimi laptop con il programma "Out per", che vi permette di ...Si chiama "Out per", ed è la nuova iniziativa della casa taiwanese che consente a chi acquista - entro il 15 agosto 2023 - uno dei nuovi laptop con GPU GeForce RTX 4000 di ottenere un codice Steam del ...

Shout Out per MSI, scrivere una recensione paga TecnoGazzetta

50$ di credito Steam per chi acquista e recensisce un laptop MSI con NVIDIA GeForce RTX serie 40, questa l'iniziativa MSI Shout Out.Shout Out per MSI è la nuova iniziativa con cui l'azienda taiwanese 'festeggia' il lancio della lineup di laptop gaming con GPU GeForce RTX 4000. Chi acquista un notebook MSI di nuova generazione entr ...